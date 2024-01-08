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Копитар и Даути вышли на третье место в истории НХЛ по очкам дуэта форварда и защитника

Копитар и Даути вышли на третье место в истории НХЛ по очкам дуэта форварда и защитника
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар и защитник «Кингз» Дрю Даути ассистировали Адриану Кемпе при шайбе в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).

Копитар и Даути совместно поучаствовали в 295 голах «Лос-Анджелеса». Таким образом, игроки «Кингз» вышли на третье место в истории НХЛ по числу голов с совместным участием для дуэта нападающего и защитника. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» обогнали пару игроков «Питтсбурга» Сидни Кросби и Криса Летанга, поучаствовавших в 294 голах одновременно.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки и Полу Коффи («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 350 голов), на втором месте Фил Эспозито и Бобби Орр («Бостон», 306).

Копитар и Даути всю карьеру провели в «Лос-Анджелесе». Даути набрал 639 (148+491) очков в 1131 матче, Копитар — 1177 (407+770) очков в 1328 матчах.

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