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Генменеджер «Ак Барса»: терпели, ждали, не готовы были отдавать Жафярова просто так

Генменеджер «Ак Барса»: терпели, ждали, не готовы были отдавать Жафярова просто так
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о трансферах клуба в текущем сезоне и отдельно упомянул обмен в «Авангард» нападающего Дамира Жафярова, произошедший по инициативе хоккеиста.

«Те позиции, которые мы запланировали укрепить в сентябре-октябре, укрепили. Тот же обмен Дамира Жафярова проходил по его инициативе. Мы брали игрока для системы, но немного не пошло. Терпели, ждали, не готовы были отдавать его просто так. Обмен состоялся тогда, когда он нас устроил. Из-за этого затянулись какие-то трансферы, приходилось идти на меры, состоялся обмен Кристиана Хенкеля на Райли Барбера, чтобы встряхнуть команду. Мы удовлетворены проделанной работой», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Напомним, ранее в КХЛ состоялся крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» перешёл нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.

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