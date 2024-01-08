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КХЛ назвала имена лучших игроков 17-й недели сезона-2023/2024

КХЛ назвала имена лучших игроков 17-й недели сезона-2023/2024
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 17-й недели в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём прошедшей недели признан голкипер Тимур Билялов («Ак Барс»). Голкипер отразил 96,61% бросков с коэффициентом надёжности 0,97 и выиграл оба своих матча.

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи («Сибирь»). Канадский игрок обороны забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Кирилл Пилипенко («Северсталь»). На счету форварда три гола и четыре результативные передачи в трёх матчах недели.

Лучшим новичком признан вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин, который выиграл оба своих матча и отразил 94,83% бросков с коэффициентом надёжности 1,47.

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