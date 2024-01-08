Стало известно о состоянии вратаря «Нефтехимика» Загидулина, получившего травму

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов высказался о состоянии 28-летнего российского вратаря Артёма Загидулина, получившего повреждение в дебютной игре за новую команду после перехода из магнитогорского «Металлурга».

«Проведенное медицинское обследование не выявило серьезного повреждения. В настоящее время Артем Загидулин проводит восстановительные мероприятия, и мы надеемся, что в ближайшее время он сможет приступить к тренировкам», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале клуба.

Напомним, дебют Загидулина пришёлся на игру с бывшей командой – магнитогорским «Металлургом» 5 января. Артём провёл на льду 37 минут отразив 21 бросок из 21. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 71 матч, в которых он отражал 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,18.