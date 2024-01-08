КХЛ представила рейтинг лучших голов прошедшей игровой недели
Пресс-служба КХЛ представила десятку лучших голов прошедшей игровой недели в лиге. Подборку возглавила шайба нападающего Кирилла Пилипенко из «Северстали» в игре с «Витязем» (4:3), отличившегося за 10 секунд до конца матча. Второе место у Егора Корбита из «Нефтехимика», а замкнуло тройку лучших взятие ворот в исполнении Николая Прохоркина («Авангард») в матче с «Ладой» (5:3).
Полностью рейтинг лучших голов выглядит следующим образом:
- 10-е место: Кирилл Петьков («Адмирал»);
- 9-е место: Брукс Мэйсек («Автомобилист»);
- 8-е место: Деннис Ян («Торпедо»);
- 7-е место: Михаил Григоренко (ЦСКА);
- 6-е место: Никита Коротков («Сибирь»);
- 5-е место: Дмитрий Шевченко («Амур»);
- 4-е место: Максим Шалунов («Локомотив»);
- 3-е место: Николай Прохоркин («Авангард»);
- 2-е место: Егор Корбит («Нефтехимик»);
- 1-е место: Кирилл Пилипенко («Северсталь»).
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