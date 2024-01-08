Савин: задача А. Заварухина в «Тракторе» – пройти два раунда Кубка Гагарина

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин высказался о задачах, которые стоят в текущем сезоне перед главным тренером клуба Алексеем Заварухиным.

«Какое выступление будет считаться хорошим результатом? Я скажу так: даже прохождение первого раунда будет недостаточно для того, чтобы твердо сказать, что Алексей Заварухин останется главным тренером. Он об этом знает. Его задача – пройти два раунда плей-офф», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона «Трактор» располагается на шестом месте, набрав 57 очков в 49 матчах. В прошлом сезоне «Трактор» не сумел пробиться в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 68 матчах.