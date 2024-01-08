Билялетдинов ответил на вопрос о равноценности обмена Жафярова на Кошелева

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал появление в команде 27-летнего нападающего Семёна Кошелева в результате трёхстороннего обмена в дедлайн КХЛ.

«Стал ли обмен Жафярова на Кошелева равноценным? Не хотел бы давать какую-то оценку, сравнивать. Семён – хороший парень, командный игрок. Он понимает, что надо делать, делает свою работу хорошо. Нет смысла сравнивать двух игроков», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, что в результате обмена «Ак Барс» заполучил Кошелева, «Авангард» — Дамира Жафярова, а магнитогорский «Металлург» из Омска выменял нападающего Игоря Гераськина.

Отметим, что Кошелев провёл в составе «Ак Барса» уже три встречи, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «0».