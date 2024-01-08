Вратарь футбольного «Динамо» Лещук посетил столичное дерби в КХЛ

27-летний российский вратарь футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук поддержал хоккеистов бело-голубых в столичном дерби со «Спартаком» (3:2 ОТ), которое состоялось накануне. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Динамо» в телеграм-канале.

«Игорь Лещук поддерживал нас в дерби. Всегда рады видеть футбольных одноклубников на наших играх!» — гласит публикация пресс-службы ХК «Динамо».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 48 матчах.

Игорь Лещук в текущем чемпионате РПЛ провёл семь матчей в составе ФК «Динамо», в которых пропустил шесть мячей, в четырёх из этих встреч он отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 700 тыс, а его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.