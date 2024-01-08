Фридман: «Торонто» закрывает сделку с Нюландером. В контракте будет полный запрет на обмен

Известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети «Х» (ранее Twitter) раскрыл подробности предстоящей сделки «Торонто Мэйпл Лифс» по новому контракту с 27-летним шведским нападающим Вильямом Нюландером.

Как отмечает источник, «Торонто» подпишет контракт с Нюландером на восемь лет с зарплатой в $ 11,5 млн в год ($ 92 млн общая сумма). При этом на протяжении всего соглашения будет действовать полный запрет на обмен игрока.

Напомним, что согласно своему текущему контракту Нюландера с «Торонто» он зарабатывает $ 6,9 млн в год ($ 45 млн общая сумма). Этот шестилетний договор был заключен ещё в 2018 году и истекает уже по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Нюландер принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5».