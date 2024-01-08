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Фридман раскрыл структуру нового контракта Нюландера с «Торонто»

Фридман раскрыл структуру нового контракта Нюландера с «Торонто»
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Известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети «Х» (ранее Twitter) поделился некоторыми подробностями нового восьмилетнего контракта 27-летнего шведского нападающего Вильяма Нюландера с «Торонто Мэйпл Лифс».

Как отмечает источник, из общей суммы контракта в $ 92 млн, на бонусы приходится $ 69 млн, а оставшаяся часть в $ 23 млн – зарплата, которая будет выплачена в первые два сезона. При этом на протяжении всего срока контракта Нюландер будет иметь опцию полного запрета на обмен.

В нынешнем сезоне Нюландер принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ швед провёл 558 встреч и набрал 484 (198+286) очков с коэффициентом полезности «+28».

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