Фридман раскрыл структуру нового контракта Нюландера с «Торонто»

Известный североамериканский инсайдер Эллиот Фридман в социальной сети «Х» (ранее Twitter) поделился некоторыми подробностями нового восьмилетнего контракта 27-летнего шведского нападающего Вильяма Нюландера с «Торонто Мэйпл Лифс».

Как отмечает источник, из общей суммы контракта в $ 92 млн, на бонусы приходится $ 69 млн, а оставшаяся часть в $ 23 млн – зарплата, которая будет выплачена в первые два сезона. При этом на протяжении всего срока контракта Нюландер будет иметь опцию полного запрета на обмен.

В нынешнем сезоне Нюландер принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ швед провёл 558 встреч и набрал 484 (198+286) очков с коэффициентом полезности «+28».