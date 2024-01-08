«Это совершенно особенное чувство». Нюландер – о новом контракте с «Торонто»

27-летний шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер поделился эмоциями после подписания нового восьмилетнего соглашения с клубом, которое вступит в силу с начала следующего сезона НХЛ.

«Это совершенно особенное чувство… «Торонто» — это мой дом», — приводит слова Нюландера журналист Пьер Лебрюн в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, годовая зарплата Нюландера в «Торонто» составит $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт). В нынешнем сезоне Вильям принял участие в 37 матчах за «Торонто», в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ швед провёл 558 встреч и набрал 484 (198+286) очка с коэффициентом полезности «+28».