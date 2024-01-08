Дементьев дал оценку восьмилетнему контракту Нюландера с «Торонто» на $ 92 млн

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал подписание 27-летним шведским нападающим Вильямом Нюландером нового восьмилетнего контракта с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Вильям Нюландер очень мастеровитый хоккеист и заслуживает хорошего контракта. Проблема «Торонто» и «Оттавы» заключается в том, что здесь самое большое налогообложение из всех команд НХЛ. Удержать лидеров команды в статусе неограниченно свободных агентов крайне сложно, но можно только благодаря большим контрактам. К сожалению, от этого страдают игроки среднего звена, а менеджменту добавляется работы по комплектованию всего состава и выстраиванию долгосрочного планирования команды», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Нюландер заключил восьмилетнее соглашение с «Торонто», которое вступит в силу с начала сезона-2024/2025. Согласно своему новому контракту Вильям будет зарабатывать $ 11,5 млн в год ($ 92 млн за весь контракт), что позволит ему войти в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ со следующего сезона.