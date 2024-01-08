RMNB: создание тройки Овечкин – Строум – Пасиоретти перевернуло ход матча с «Кингз»

Популярный интернет-портал Russian Machine Never Breaks назвал главный ход наставника «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери, благодаря которому «столичные» сумели переломить ход игры регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) минувшей ночью.

Как отмечает источник, всё изменила вторая пропущенная шайба «Вашингтона», когда на льду находились российские нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и американец Дилан Строум. Уже в следующей смене Овечкин вышел на лёд вместе с тем же Строумом, а Кузнецова сменил Макс Пасиоретти, который и организовал второй гол «Вашингтона» в матче.

«Мне не понравилась последовательность действий во втором периоде, так что это было просто решение сыграть с другой группой хоккеистов. Это решение окупилось», — сказал Карбери после матча. «В итоге мы забили гол и просто продолжили действовать с этой атакующей тройкой».

Примечательно, что голевая передача Пасиоретти стала его первым результативным действием в качестве игрока «Кэпиталз» после того, как он во второй раз за пять месяцев получил тяжёлую травму колена. 35-летний вингер провёл уже три матча за «Кэпиталз» и, как отмечает издание, возможно, нашёл своё новое место в составе.