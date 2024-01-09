Лидеры «Ванкувера» повторили достижение в НХЛ звёзд «Оттавы» 16-летней давности

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Этот матч стал для «Ванкувера» 40-м в нынешнем сезоне НХЛ, и после его окончания уже трое хоккеистов канадской команды разменяли рубеж в 50+ очков в текущей регулярке. Ещё до матча с «Рейнджерс» первым эту отметку преодолел американский нападающий Джей Ти Миллер (54), а сегодня к нему присоединились американский защитник Куинн Хьюз (50) и шведский форвард Элиас Петтерссон (52).

«Ванкувер» стал всего второй командой в НХЛ в XXI веке, три игрока которой выбили 50+ очков в 40 матчах со старта сезона. 16 лет назад подобным достижением отметилась тройка «Оттавы Сенаторз» в составе Дэни Хитли, Джейсона Спеццы и Даниэля Альфредссона.