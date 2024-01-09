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Лидеры «Ванкувера» повторили достижение в НХЛ звёзд «Оттавы» 16-летней давности

Лидеры «Ванкувера» повторили достижение в НХЛ звёзд «Оттавы» 16-летней давности
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Этот матч стал для «Ванкувера» 40-м в нынешнем сезоне НХЛ, и после его окончания уже трое хоккеистов канадской команды разменяли рубеж в 50+ очков в текущей регулярке. Ещё до матча с «Рейнджерс» первым эту отметку преодолел американский нападающий Джей Ти Миллер (54), а сегодня к нему присоединились американский защитник Куинн Хьюз (50) и шведский форвард Элиас Петтерссон (52).

«Ванкувер» стал всего второй командой в НХЛ в XXI веке, три игрока которой выбили 50+ очков в 40 матчах со старта сезона. 16 лет назад подобным достижением отметилась тройка «Оттавы Сенаторз» в составе Дэни Хитли, Джейсона Спеццы и Даниэля Альфредссона.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 03:38 (pp)     1:1 Миллер (Петтерссон, Бёзер) – 04:31     1:2 Хёгландер (Оман, Лафферти) – 06:45     1:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 19:44     2:3 Панарин (Лафреньер) – 28:19     2:4 Петтерссон (Блюгерс, Гронек) – 35:33     2:5 Хёгландер (Зутер, Гронек) – 36:47     3:5 Трочек (Лафреньер) – 43:36     3:6 Петтерссон (Бёзер, Майерс) – 58:29    
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