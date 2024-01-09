Натан Маккиннон вплотную подобрался к рекорду «Колорадо» 23-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Бостон Брюинз». После двух периодов хозяева впереди — 3:2.
Этот матч является для «Колорадо» 22-м домашним в нынешнем сезоне НХЛ, и в каждом из них нападающий «лавин» Натан Маккиннон отмечался как минимум одним результативным действием. Сегодня канадский форвард записал на свой счёт голевую передачу.
Таким образом, Маккиннон вплотную подобрался к рекорду «Колорадо» 23-летней давности. В сезоне-2000/2001 выступавший за «Эвеланш» Джо Сакик выдал 23-матчевую серию с набранными очками в домашних матчах. Натан находится в шаге от повторения этого результата.
При этом стоит заметить, что серия Маккиннона берёт отсчёт со старта нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, тогда как Сакик 23 года назад отметился своей серией уже в ходе сезона.
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