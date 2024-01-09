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Натан Маккиннон вплотную подобрался к рекорду «Колорадо» 23-летней давности

Натан Маккиннон вплотную подобрался к рекорду «Колорадо» 23-летней давности
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Бостон Брюинз». После двух периодов хозяева впереди — 3:2.

Этот матч является для «Колорадо» 22-м домашним в нынешнем сезоне НХЛ, и в каждом из них нападающий «лавин» Натан Маккиннон отмечался как минимум одним результативным действием. Сегодня канадский форвард записал на свой счёт голевую передачу.

Таким образом, Маккиннон вплотную подобрался к рекорду «Колорадо» 23-летней давности. В сезоне-2000/2001 выступавший за «Эвеланш» Джо Сакик выдал 23-матчевую серию с набранными очками в домашних матчах. Натан находится в шаге от повторения этого результата.

При этом стоит заметить, что серия Маккиннона берёт отсчёт со старта нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, тогда как Сакик 23 года назад отметился своей серией уже в ходе сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Заха, Пастрняк) – 11:21 (pp)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 16:13 (pp)     2:1 О'Коннор – 22:23     2:2 Бичер (Хайнен, Карло) – 30:05     3:2 Малински (Джохансен) – 37:56     3:3 Маршан (Койл, Грызлик) – 45:46    
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