В «Амуре» рассказали о состоянии Алекса Бродхёрста

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о состоянии форварда хабаровского клуба Алекса Бродхёрста, который не играет с 22 декабря 2023 года из-за болезни.

«Алекс Бродхёрст уже тренируется в общей группе, но пока ему тяжело выдерживать нагрузки в игровом режиме. Сыграет он тогда, когда врачи дадут добро и он сам почувствует, что готов. Учитывая тяжесть перенесённого заболевания, и он, и медицинский штаб делают максимум возможного.

Знаю, что болельщики активно обсуждают сверхдлительное нахождение Алекса в лазарете: сначала из-за травмы плеча, затем из-за болезни. Понятно, что мы все рассчитывали на другой сценарий, при котором Алекс был бы нашей ударной силой в атаке и вёл команду вверх по турнирной таблице. Но это хоккей, и от подобных ситуаций никто не застрахован. У нас нет претензий к игроку, мы ждём его возвращения и уверены, что в оставшейся части чемпионата он нам поможет», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести четыре матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.