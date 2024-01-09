Защитник «Амура» Кэмерон Ли выбыл на шесть недель из-за перелома руки

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о травме защитника хабаровского клуба Кэмерона Ли в матче с «Сибирью» (4:0) накануне.

«Кэму Ли вчера очень не повезло. В рядовом, по сути, столкновении сошлись ряд факторов, и он получил перелом руки. На восстановление уйдёт примерно шесть недель. Получается, что наш соотечественник должен вернуться в строй как раз к первому раунду плей-офф», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 26-летний игрок обороны провёл 37 матчей, в которых набрал 13 (2+11) результативных баллов.

В следующем матче «Амур» примет в Хабаровске 10 января новосибирскую «Сибирь». Хабаровский клуб после 47 матчей набрал 50 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.