«Очень недооценивают этот факт». Филатов назвал причину, почему считает Панарина гением

Известный в прошлом нападающий Никита Филатов назвал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина гением. Форвард в сегодняшнем матче с «Ванкувером» (3:6) забросил шайбу и оформил ассист, превзойдя результат Игоря Ларионова (475) по голевым передачам за карьеру в НХЛ.

«По Панарину всё давно понятно. Он — абсолютный гений. Все очень недооценивают тот факт, что он играет выдающимся образом вместе с Трочеком и Лафреньером — парнями, которые не являются звёздами лиги. Есть разница в том, чтобы делать то же самое с Макдэвидом и Драйзайтлем или с Лафреньером. Алексис даже близко не является, например, Микко Рантаненом.

Все, кто окружает Панарина в списке бомбардиров, обладают очень сильными партнёрами. Артемий же это делает с игроками не такой величины. У него шикарные проходы и гениальные передачи. Он – красавец. В последние три-четыре года Панарин является одним из самых ярких игроков НХЛ», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Панарин забросил 26 шайб и отдал 31 результативную передачу в 39 матчах. «Синерубашечники» после 39 встреч набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.