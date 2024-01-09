В «Металлурге» объявили об обновлении роли вратаря Александра Судницина в клубе

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объявил об обновлении роли вратаря магнитогорского клуба Александра Судницина, который будет принимать участие в работе тренерского штаба клуба.

«Сашка будет больше работать как играющий тренер. Немного будет в тренерском штабе работать. На следующий год открывается команда ВХЛ, мы предложили ему сделать шаг в сторону тренерства, он не отказался.

Однако это не означает завершение карьеры – Александр продолжает быть игроком «Металлурга», готовым защищать ворота в официальных играх», — цитирует Гомоляко пресс-служба магнитогорского клуба.

В текущем сезоне 36-летний голкипер провёл за «Металлург» пять матчей с процентом отражённых бросков 89%. Всего в КХЛ Судницын провёл 282 матча с процентом отражённых бросков 91,8%.