Пресс-служба «Куньлуня» эмоционально отреагировала на два суперспасения игроков «Салавата»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». После первого периода счёт в матче равный – 1:1.

По ходу первого периода два великолепных спасения совершили хоккеисты «Салавата Юлаева». Сначала защитник уфимцев Ярослав Цулыгин не дал хоккеисту «Куньлуня» добить шайбу в пустые ворота, а затем фантастический сейв блином в падении совершил вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.

«КАААААК? НУ КАААААК???» — пресс-служба «Куньлуня» эмоционально отреагировала на два суперспасения игроков «Салавата».

Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.