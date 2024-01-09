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Пресс-служба «Куньлуня» эмоционально отреагировала на два суперспасения игроков «Салавата»

Пресс-служба «Куньлуня» эмоционально отреагировала на два суперспасения игроков «Салавата»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». После первого периода счёт в матче равный – 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Смит (Граовац, Фу) – 16:52 (5x4)     1:1 Дроздов (Хмелевски) – 17:38 (5x5)     1:2 Фу (Фу, Фрэм) – 22:53 (5x5)    

По ходу первого периода два великолепных спасения совершили хоккеисты «Салавата Юлаева». Сначала защитник уфимцев Ярослав Цулыгин не дал хоккеисту «Куньлуня» добить шайбу в пустые ворота, а затем фантастический сейв блином в падении совершил вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.

«КАААААК? НУ КАААААК???» — пресс-служба «Куньлуня» эмоционально отреагировала на два суперспасения игроков «Салавата».

Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

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