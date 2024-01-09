«Лада» в третий раз в текущем сезоне уступила «Автомобилисту»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали хоккеисты екатеринбургского клуба со счётом 4:1.

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты. Через несколько минут преимущество гостей удвоил Данил Романцев. В середине второго периода третий гол «Автомобилиста» забил Егор Алексеев. «Ладе» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Максима Минеева. Окончательный счёт в матче установил Стефан Да Коста.

«Лада» в третий раз в сезоне уступила «Автомобилисту». Заключительный матч между командами пройдёт 13 января в Екатеринбурге.