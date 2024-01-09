Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» в третий раз в текущем сезоне уступила «Автомобилисту»

«Лада» в третий раз в текущем сезоне уступила «Автомобилисту»
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали хоккеисты екатеринбургского клуба со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 12:07 (5x5)     0:2 Романцев (Алексеев, Кузнецов) – 15:44 (5x5)     0:3 Алексеев (Зборовский, Романцев) – 32:04 (5x5)     1:3 Минеев (Космачук) – 50:13 (5x5)     1:4 Да Коста (Голышев, Зборовский) – 56:21 (5x5)    

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты. Через несколько минут преимущество гостей удвоил Данил Романцев. В середине второго периода третий гол «Автомобилиста» забил Егор Алексеев. «Ладе» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Максима Минеева. Окончательный счёт в матче установил Стефан Да Коста.

«Лада» в третий раз в сезоне уступила «Автомобилисту». Заключительный матч между командами пройдёт 13 января в Екатеринбурге.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android