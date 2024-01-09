«Лада» в третий раз в текущем сезоне уступила «Автомобилисту»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали хоккеисты екатеринбургского клуба со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 12:07 (5x5) 0:2 Романцев (Алексеев, Кузнецов) – 15:44 (5x5) 0:3 Алексеев (Зборовский, Романцев) – 32:04 (5x5) 1:3 Минеев (Космачук) – 50:13 (5x5) 1:4 Да Коста (Голышев, Зборовский) – 56:21 (5x5)
Счёт на 13-й минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты. Через несколько минут преимущество гостей удвоил Данил Романцев. В середине второго периода третий гол «Автомобилиста» забил Егор Алексеев. «Ладе» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Максима Минеева. Окончательный счёт в матче установил Стефан Да Коста.
«Лада» в третий раз в сезоне уступила «Автомобилисту». Заключительный матч между командами пройдёт 13 января в Екатеринбурге.
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