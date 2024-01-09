Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов помещён в список травмированных

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов помещён в список травмированных, сообщила пресс-служба клуба.

Варламов получил травму в матче с «Колорадо» (4:5 ОТ) 3 января. Россиянин начал встречу в стартовом составе, однако покинул лёд спустя 15 минут, пропустив один гол.

В текущем сезоне 35-летний голкипер провёл за «Айлендерс» 14 матчей, в которых записал на свой счёт шесть побед с процентом отражённых бросков 91,8%.

Всего в НХЛ Варламов сыграл 597 матчей, в которых записал на свой счёт 278 побед с процентом отражённых бросков 91,6%. Россиянин начинал карьеру в «Вашингтон Кэпиталз», затем перешёл в состав «Колорадо Эвеланш», а в сезоне-2019/2020 стал хоккеистом «Нью-Йорк Айлендерс».