«Думали, что можем обыграть всех без усилий». Форвард «Салавата» о поражении от «Куньлуня»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров заявил, что уфимцы недонастроились на матч с «Куньлунем» (1:2) и отметил, что подобное поражение станет уроком для команды.

«Вышли играть не так, как должны были. С первого периода Ежов подтащил нас, дал шанс, но мы им не смогли воспользоваться. Думали, возможно, что можем обыграть всех без усилий. Соперник наказал нас за это.

Да, это хороший опыт, будь он положительный или негативный. Мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать такого. Всё пошло с того, что мы играли не в тот хоккей», — цитирует Шарова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават» прервал трёхматчевую серию поражений, «Куньлунь» в свою очередь выиграл впервые за последние девять матчей. В первом периоде матча голкипер уфимцев Илья Ежов совершил великолепное спасение, вытащив шайбу блином в прыжке.