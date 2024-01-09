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Хет-трик Плотникова помог ЦСКА разгромить «Торпедо» и одержать четвёртую победу подряд

Хет-трик Плотникова помог ЦСКА разгромить «Торпедо» и одержать четвёртую победу подряд
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Светлаков (Мамин, Каменев) – 05:31 (5x4)     2:0 Окулов (Григоренко) – 09:11 (5x5)     3:0 Долженков (Мамин, Карнаухов) – 10:21 (5x5)     4:0 Плотников (Слепышев, Светлаков) – 19:07 (5x5)     5:0 Плотников (Слепышев, Светлаков) – 26:10 (5x5)     6:0 Плотников (Светлаков, Слепышев) – 35:11 (5x5)     6:1 Фирстов – 51:16 (5x5)     7:1 Абрамов (Нестеров, Мамин) – 54:43 (5x4)     7:2 Фирстов (Летунов, Кирсанов) – 59:59 (5x5)    

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Сергей Плотников, оформивший натуральный хет-трик. Форвард армейцев забросил три шайбы подряд, начиная с концовки первого периода. Вторую шайбу Плотников забросил в середине второго периода с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова. Третью шайбу форвард оформил на 36-й минуте матча с передач тех же партнёров по команде. Голкипер ЦСКА Иван Федотов пропустил одну шайбу за девять минут до конца матча и вторую – на последней секунде встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Армейцы одержали четвёртую победу подряд. Следующий матч ЦСКА проведёт с московским «Динамо».

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