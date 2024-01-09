Хет-трик Плотникова помог ЦСКА разгромить «Торпедо» и одержать четвёртую победу подряд

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Сергей Плотников, оформивший натуральный хет-трик. Форвард армейцев забросил три шайбы подряд, начиная с концовки первого периода. Вторую шайбу Плотников забросил в середине второго периода с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова. Третью шайбу форвард оформил на 36-й минуте матча с передач тех же партнёров по команде. Голкипер ЦСКА Иван Федотов пропустил одну шайбу за девять минут до конца матча и вторую – на последней секунде встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Армейцы одержали четвёртую победу подряд. Следующий матч ЦСКА проведёт с московским «Динамо».