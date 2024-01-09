Гусев сравнялся с лидировавшим Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ текущего сезона

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1.
Нападающий «Динамо» Никита Гусев отметился четырьмя результативными передачами. Теперь на счету форварда стало 62 очка в текущем сезоне. Три из четырёх ассистов Гусев отдал при игре в большинстве.
Таким образом, Гусев сравнялся с форвардом «Спартака» Николаем Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ текущего сезона. Оба форварда набрали по 62 очка и лидируют в гонке бомбардиров текущего сезона. Также Гусев стал лидером сезона по результативным передачам (45), обогнав форварда «Авангарда» Владимира Ткачёва (43).
В нынешнем сезоне Гусев забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач.
- 9 января 2024
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