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Гусев сравнялся с лидировавшим Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ текущего сезона

Гусев сравнялся с лидировавшим Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ текущего сезона
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1.

Нападающий «Динамо» Никита Гусев отметился четырьмя результативными передачами. Теперь на счету форварда стало 62 очка в текущем сезоне. Три из четырёх ассистов Гусев отдал при игре в большинстве.

Таким образом, Гусев сравнялся с форвардом «Спартака» Николаем Голдобиным в списке бомбардиров КХЛ текущего сезона. Оба форварда набрали по 62 очка и лидируют в гонке бомбардиров текущего сезона. Также Гусев стал лидером сезона по результативным передачам (45), обогнав форварда «Авангарда» Владимира Ткачёва (43).

В нынешнем сезоне Гусев забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Уил (О'Делл) – 05:22 (5x4)     1:1 Грэм (Криштоф) – 14:50 (5x5)     2:1 О'Делл (Уил, Гусев) – 26:59 (5x4)     3:1 Пакетт (Гусев) – 31:30 (5x5)     4:1 Уил (Ожиганов, Гусев) – 39:20 (5x4)     5:1 Уил (Гусев, Менелл) – 44:07 (5x4)    
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