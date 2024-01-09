«Серьёзно отнеслись к матчу». Алексей Кудашов прокомментировал крупную победу над «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что команда ответственно подошла к матчу с аутсайдером КХЛ «Сочи», что помогло одержать уверенную победу со счётом 5:1.

«В первую очередь игроки серьёзно и ответственно отнеслись к игре и достойно сыграли. Ответственно. Но что хотелось бы улучшить, так это игру в равных составах. Над этим мы работаем и этому уделяем внимание.

Первый период был немного благостным? Вы знаете, в любой игре есть части, когда что-то получается, а что-то и не получается. Возможно, такое и было, но я видел, как команда настраивалась на матч и отнеслась к игре. Может быть, когда игра получается, то игроки немного успокаиваются. Здесь может быть и был такой момент, но тем не менее мы смотрим на всю игру.

Чем была продиктована замена вратаря в третьем периоде – дать практику Волкову или отдохнуть Моторыгину? В первую очередь мы хотели дать возможность Константину вернуться в игру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.