Главный тренер «Динамо» заявил, что хочет улучшения качества льда на домашней арене клуба

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что хочет улучшения качества льда на домашней арене клуба и отметил, что уже получал жалобы от игроков своей команды и команд соперника.

«Качество льда? Я здесь скажу так. Я как тренер на нём не играю, и мне безразлично, какой лёд. Но я могу сказать, что есть нарекания от наших игроков и есть жалобы от игроков соперников. Например, приезжала одна команда, не буду её называть, и вот они сказали, что сыграли у нас одну игру, а как будто три сыграли – тяжёлый лёд. Такой есть. Хотелось бы исправить. Знаю, что разговаривали с инженерами, и что они будут завтра растапливать и по-новому делать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.