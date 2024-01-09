«Первый период как в тумане». 21-летний нападающий «Динамо» — о долгожданном дебюте в КХЛ

21-летний нападающий московского «Динамо» Антон Косолапов, выступающий в системе столичного клуба с 2018 года, прокомментировал дебют в КХЛ, осуществлённый в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (5:1). В 2021 году Косолапов выиграл Кубок Харламова в составе молодёжной команды «Динамо».

«Долгожданный дебют в КХЛ? Однозначно положительные эмоции. Вы правильно сказали, что я долго ждал этого момента, и наконец-то он случился. Спасибо тренерскому штабу за доверие и партнёрам, которые помогли, чтобы сильно не волновался и не было какого-то мандража. Ребята поддерживали, а Влад Михайлов, который рядом со мной сидит, тоже поддерживал и рассказал пару нюансов. В принципе уже и возраст такой – 21 год – что нужно выходить и в полную отрабатывать своё игровое время.

Не было ли разочарования, что так долго не получалось дебютировать? Такого не было. Понимал, что надо работать больше и больше, нужно вливаться в этот ритм. Здесь выше скорости, и всё здесь лучше, поэтому старался набирать обороты, работать всё больше и усерднее, готовясь к своему дебюту.

Первую смену на эмоциях начал с двух силовых приёмов и броска? Да, если честно, то первый период был как в тумане, на эмоциях полетел, ноги и руки сами бежали, удачно бросалось, всё получалось. У меня всегда первые матчи, что в молодёжке, что в Вышке, всегда получались ударными. Особенно первые минуты и смены. Надеюсь, что это оценят и что буду дальше продолжать так же работать.

Пока трудно по одной игре судить об адаптации к КХЛ. С каждой тренировкой и, надеюсь, что каждой игрой, буду продолжать набирать обороты и вливаться в темп. Что ценнее – первый матч в КХЛ или чемпионство в МХЛ? Трудно сравнивать чемпионство и дебют, потому что это разные вещи. Они по-своему хороши и положительны. Стоит пережить эти моменты», — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.