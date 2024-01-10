Нападающий «Вашингтона» Строум высказался об игре с Овечкиным в одном звене

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался об игре в одном звене с российским форвардом «столичных» Александром Овечкиным в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

«Учитывая то, как шли дела в игре, тренер дал дополнительную смену, и я пытался воспользоваться этим и попытался сделать что-то полезное. Мой гол? Пасиоретти сделал отличный перехват, Овечкин, прекрасно понимая аспекты игры, выдал мне пас на пустые ворота. Отличная игра», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

Во встрече с «Лос-Анджелесом» Овечкин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей. В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. До рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось 64 гола.