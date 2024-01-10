Билялетдинов: я не вижу недостатков в тренерском штабе «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Барысом» ответил на вопрос о возможном усилении тренерского штаба.

«Что не так с большинством? Завершения не хватает, голов. Честно говоря, не знаю, мы постоянно работаем. Я и здесь постоянно про это говорю – работа ведётся, но пока результата нет. Нет мысли расширить тренерский штаб отдельно под большинство? Я не вижу недостатков в тренерском штабе. Юрий Иванович Бабенко работает достаточно хорошо, у меня вопросов к нему нет», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом». Победу с минимальным счётом одержали казанцы — 1:0 по буллитам. В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Трактором» 12 января.

Ранее нападающий казанского клуба Станислав Галиев оценил домашнюю победу над «Барысом» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.