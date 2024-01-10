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Российский защитник «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов стал 57 россиянином, сыгравшим в НХЛ в этом сезоне

21-летний защитник «Калгари» Кузнецов – 57-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ
Ян Кузнецов
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:3). Игрок обороны провёл на площадке 11 минут и 58 секунд с показателем полезности «-1», нанес два броска в створ, заблокировал один бросок и допустил одну потерю.

21-летний защитник стал 57-м россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне хотя бы один матч в регулярке Национальной хоккейной лиги провели 62 россиянина, что стало лучшим результатом за последние 19 лет.

Напомним, в начале сезона североамериканский портал The Hockey Writers представил разбивку Национальной хоккейной лиги по странам. Представители России заняли четвёртое место по представительству, имея чуть более 5% представителей.

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