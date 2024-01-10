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Агент Билялова отреагировал на информацию о том, что «Ак Барс» начал переговоры с игроком

Агент Билялова отреагировал на информацию о том, что «Ак Барс» начал переговоры с игроком
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова, прокомментировал информацию о том, что казанский клуб начал переговоры с игроком. Ранее в СМИ появилась информация, что стороны ведут переговоры о подписании двухлетнего контракта.

«Мы пока не разговаривали с «Ак Барсом». У Тимура действующий контракт до 30 апреля 2024 года, после чего он становится неограниченно свободным агентом. Сейчас Тимур играет и помогает своей команде. Когда начнутся переговоры, то у нас в приоритете будет «Ак Барс», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне 28-летний Билялов сыграл 34 встречи, где одержал 21 победу с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,90.

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