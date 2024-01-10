Агент Талалуева рассказал, почему игрока не обменяли из «Спартака» в дедлайн

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы хоккеиста «Спартака» Ильи Талалуева, рассказал, почему почему игрока не обменяли из клуба в дедлайн

«По Илье действительно были предложения от других команд КХЛ. Не удалось договориться по сумме денежной компенсации, которую заинтересованные в игроке клубы должны были выплатить «Спартаку», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

25-летний Талалуев в нынешнем сезоне сыграл 31 встречу, где набрал 10 (3+7) очков.

Напомним, накануне «Спартак» впервые в текущем сезоне уступил в Минске местному «Динамо» и проиграл четвёртый матч подряд. Следующий матч красно-белые проведут с санкт-петербургским СКА. Матч пройдёт в Москве 12 января.