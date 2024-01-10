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«Не смогли договориться». Агент Тертышного – о сорвавшемся обмене из «Трактора»

«Не смогли договориться». Агент Тертышного – о сорвавшемся обмене из «Трактора»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Трактора» Никиты Тертышного, рассказал о сорвавшемся обмене хоккеиста из челябинского клуба.

«В Никите Тертышном была большая заинтересованность среди клубов КХЛ, мы получали много предложений. Однако клубы не смогли договориться с «Трактором» о проведении обмена. Сейчас мы видим, что Никита здорово играет в Челябинске и набирает очки», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне КХЛ 25-летний форвард забросил четыре шайбы, отдав три результативные передачи, в 27 матчах при показателе полезности «+2» и среднем времени на льду 14 минут 50 секунд. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

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