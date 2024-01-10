«Сломанная клюшка помешала сыграть на ноль». Кравец – о победе «Авангарда» над «Адмиралом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победном матче с «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке и прокомментировал тот факт, что перед голом дальневосточного клуба у капитана омичей Дамира Шарипзянова сломалась клюшка при выбросе шайбе.

«Знали, что соперник захочет себя реабилитировать, будет стараться выиграть матч, так что основная задача была – не проиграть в единоборствах, в характере, в желании, в работе. Два периода мы это делали, забили хорошие голы, более-менее неплохо отыграли в обороне. К сожалению, в третьем периоде немножко потеряли эту нить, перестали кататься, стали играть больше от обороны. Естественно, «Адмирал» нас зажал, стал создавать моменты. Потом немножко перестроились, держали шайбу в чужой зоне, что и привело к успеху. Очень жаль, что не удалось Хомченко отыграть на ноль, сломанная клюшка помешала этому. Вратарь очень прилично отыграл, помог команде», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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