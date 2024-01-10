Главный тренер «Авангарда» оценил игру тройки Жафяров – Прохоркин — Юрчо

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с «Адмиралом» (2:1) оценил игру тройки Дамир Жафяров – Николай Прохоркин — Томаш Юрчо.

«Силы перед матчами в Хабаровске поднаберём, завтра будет день для восстановления. Не впервые играем на выезде четыре матча. Надеюсь, найдём силы, характер, возможно, освежим состав. С «Амуром» тоже всегда сложные матчи, дома тяжело играли с ними. Понимаем, что они борются за плей-офф, будут упираться, так что нам нужно быть лучше.

Тройка Жафяров – Прохоркин – Юрчо хорошо себя проявляет, неплохо ребята смотрятся. Видно, что они понимают друг друга, хорошо катаются, открываются, осталось поправить реализацию. Жафяровым мы довольны с первой игры, Дамир вникает в нашу систему, действует всё лучше и лучше», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.