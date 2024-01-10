Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плотников — о хет-трике в ворота «Торпедо»: очень рад, наконец-то «прорвало»

Плотников — о хет-трике в ворота «Торпедо»: очень рад, наконец-то «прорвало»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился эмоциями от хет-трика в ворота нижегородского «Торпедо» (7:2) и заявил, что хоккеисты армейцев договорились между собой в новом 2024 году играть более ответственно, чтобы начать стабильно набирать очки.

«Очень рад. Давно не забивал, наконец-то „прорвало“. Надеюсь, в этом году дела пойдут более гладко, чем в прошлом. Очень доволен хет-триком. У меня был период, когда я не мог забить, реализовать моменты. Сегодня это наконец случилось.

Мы знали, где находимся. В последнее время провели много разговоров между собой и договорились, что в новом, 2024-м, году будем более ответственными. Нам нужны победы, нужны очки», — цитирует Плотникова пресс-служба ЦСКА.

Опытный форвард стал автором натурального хет-трика, забросив три шайбы подряд с конца первого периода до середины второго. Армейцы одержали четвёртую победу подряд.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Плотникова помог ЦСКА разгромить «Торпедо» и одержать четвёртую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android