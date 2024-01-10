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Р. Ротенберг — об отсутствии Хайруллина: рады, что наши игроки честныея

Р. Ротенберг — об отсутствии Хайруллина: рады, что наши игроки честныея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему в матче с «Витязем» (4:0) не принял участия один из лидеров армейцев — нападающий Марат Хайруллин.

«Хайруллин чувствовал себя с утра неготовым играть. Здоровье всегда на первом месте, важно всегда честно говорить. Рады, что наши игроки честные. Дали ему возможность восстановить силы. Всегда играть должны те, кто 100% готов по здоровью. Марат пропустил сегодняшний матч, но надеемся, что уже в следующем матче он сыграет. Старков? У нас здоровая конкуренция, все работают, включая Степана. Он нам очень нужен, как и все игроки. Как только он будет готов играть, он сыграет. Здесь только спортивный принцип», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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