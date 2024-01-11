Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павелски стал вторым действующим игроком НХЛ, забросившим 150 разным голкиперам в лиге

Павелски стал вторым действующим игроком НХЛ, забросившим 150 разным голкиперам в лиге
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился разгромной победой хозяев — 7:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Далласа» Джо Павелски, отличившийся на 17-й минуте первого периода. 39-летний форвард забросил 465-ю шайбу за карьеру в североамериканской лиге, сократив до трёх шайб отставание от Пэта Лафонтена (468) в списке лучших снайперов лиги среди американцев.

Один из главных ветеранов НХЛ сегодня пополнил список голкиперов, которым забивал в НХЛ. Ворота «Миннесоты» защищал шведский вратарь Йеспер Валльстедт, для которого этот матч был дебютным в лиге. Йеспер стал 150-м голкипером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, которым хотя бы раз забивал Павелски.

По этому показателю Джо располагается на втором месте среди действующих игроков НХЛ, уступая только капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (172).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Павелски – 16:45     2:0 Дюшейн (Сутер, Лундквист) – 24:28     3:0 Хинц (Марчмент, Линделль) – 34:59     3:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 44:22     4:1 Робертсон (Линделль) – 48:05     5:1 Лундквист (Факса) – 49:26     5:2 Хартман (Цуккарелло, Болди) – 51:03 (pp)     6:2 Сегин (Марчмент) – 56:10     7:2 Стил (Линделль, Смит) – 58:17    
Материалы по теме
Голкипер «Питтсбурга» Неделькович стал 172-м вратарём, которому забил Овечкин в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android