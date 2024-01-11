Павелски стал вторым действующим игроком НХЛ, забросившим 150 разным голкиперам в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился разгромной победой хозяев — 7:2.
Счёт в матче открыл нападающий «Далласа» Джо Павелски, отличившийся на 17-й минуте первого периода. 39-летний форвард забросил 465-ю шайбу за карьеру в североамериканской лиге, сократив до трёх шайб отставание от Пэта Лафонтена (468) в списке лучших снайперов лиги среди американцев.
Один из главных ветеранов НХЛ сегодня пополнил список голкиперов, которым забивал в НХЛ. Ворота «Миннесоты» защищал шведский вратарь Йеспер Валльстедт, для которого этот матч был дебютным в лиге. Йеспер стал 150-м голкипером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, которым хотя бы раз забивал Павелски.
По этому показателю Джо располагается на втором месте среди действующих игроков НХЛ, уступая только капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (172).
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