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Российский нападающий Валерий Ничушкин признан лучшим игроком игрового дня в НХЛ

Российский нападающий Валерий Ничушкин признан лучшим игроком игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги по итогам игрового дня определила трёх лучших игроков.

Первой звездой игрового дня признан российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. На счету россиянина дубль в ворота «Вегаса» (3:0). Примечательно, что лучшим игроком самого матча был признан другой россиянин — вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев, оформивший шат-аут.

Второй звездой дня стал защитник «Далласа» Эса Линделль, на счету которого три ассиста в победном матче с «Миннесотой» (7:2).

Третья звезда дня — форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье. Канадский нападающий отметился результативной передачей и стал автором победного буллита в матче с «Монреалем» (3:2 Б).

Напомним, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ничушкин (Рантанен, Друен) – 19:46 (pp)     2:0 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 31:44 (pp)     3:0 О'Коннор (Джонс) – 49:20    
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