Готье опроверг информацию о том, что Кевин Хейз стал причиной его обмена из «Филадельфии»

Нападающий «Анахайма» Каттер Готье опроверг информацию журналиста о том, что бывший форвард «Филадельфии» Кевин Хейз отговорил его выступать за «Флайерз» и стал причиной обмена молодого хоккеиста.

«Об этом сложно говорить. Я хотел бы объявить, что это личное дело между мной, моей семьёй и моим агентом. Я хотел бы особо остановиться на слухах о Кевине Хейзе и сказать, что он никаким образом не повлиял на мой обмен и не имел никакого отношения к сложившейся ситуации. Тяжело видеть, как люди в интернете желают ему и мне смерти и вещей, которых не пожелаешь и врагу.

Я сделаю всё, чтобы помочь «Анахайму» побеждать, будь то блокирование бросков, победа на вбрасывании или забивание важного гола. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде побеждать», — цитирует Готье пресс-служба «Анахайма».

Ранее Хейз резко осудил слухи, распространяемые журналистом, и назвал его клоуном. Готье был признан лучшим форвардом молодёжного чемпионата мира 2024 года. Игрок записал на свой счёт 12 очков (2+10).