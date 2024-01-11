Экс-тренер сборной России: удивительно, что против сборной Казахстана санкций не вводят

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о двойных стандартах при введении санкций в отношении национальных команд и игроков, выступающих в КХЛ.

«Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о том, что планировала матчи с Россией, с кем тогда наша сборная может сыграть в ближайшее время? У Федерации хоккея России есть отдел, который занимается внешними связями. Проконсультируйтесь у господина Третьяка. Он, наверное, должен знать, с кем ведут переговоры.

Хотя, я думаю, на сегодняшний момент сложно будет найти соперника, потому что все боятся санкций. В общем-то, удивительно, что против Казахстана санкций не вводят, они участники чемпионата мира. Хотя играют в КХЛ, участвуют в матчах сборных. Я думаю, что политика уже зашкаливает до такой степени, что они своей логике противоречат», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.