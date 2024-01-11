«Они должны, 100 процентов». Инсайдер назвал клуб НХЛ, которому стоит подписать Кори Перри

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Инсайдер Боб Стауффер, специализирующийся на освещении событий вокруг «Эдмонтон Ойлерз», считает, что «нефтяникам» стоит предпринять попытки подписать форварда-ветерана Кори Перри, отчисленного ранее со скандалом из «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сегодня появилась информация, что 38-летний игрок может вернуться в НХЛ.

«Я думаю, «Ойлерз» должны рассмотреть возможность подписать Кори Перри, 100 процентов», — сказал Стауффер в эфире Oilers Now.

Напомним, в связи с отчислением Перри «Чикаго» выпустил официальное заявление, где говорилось о том, что игрок вёл себя неприемлемо, нарушал условия контракта и внутреннюю политику «Блэкхоукс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды.

По поводу истинных причин отчисления Перри в интернет-пространстве ходили разные слухи — от алкогольной вечеринки до интимной связи с матерью звёздного новичка «Блэкхоукс» Коннора Бедарда.