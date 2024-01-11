Главный тренер «Сочи» после 15-го поражения подряд рассказал, за что сейчас бьётся команда

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев после поражения от «Металлурга» (1:4), которое стало для южан 15-м подряд, рассказал, за что бьётся команда сейчас.

«В первую очередь на данном этапе мы бьёмся за победу. У нас серия затянулась, нам надо обязательно выиграть. К сожалению, в каких-то моментах что-то не получается. Уже лучше, что два периода хорошо играли, много моментов не забили», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи».

Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2). В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд.

В следующем матче «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком» 14 января. «Сочи» примет дома казанский «Ак Барс» 16 января.