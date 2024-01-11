Кучеров занял второе место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff

Североамериканские журналисты в статье на портале Daily Faceoff представили тройку номинантов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Второе место в списке занял российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на третьем месте — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Когда Маккиннон мчится по льду, он сочетает скорость Макдэвида с силой Алекса Овечкина. У соперников нет ответа Маккиннону, который в последних 18 играх забил 14 голов, набрал 36 очков и догнал Кучерова, став лидером по результативности в НХЛ. Возможно, беспокойство по Кучерову вызывает то, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» не сможет выйти в плей-офф. Будет интересно посмотреть, смогут ли Маккиннон и Кучеров сдержать напористого Макдэвида в бомбардирской гонке», — сказано в статье.