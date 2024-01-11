«Раз этих обыграли, то и эти сдадутся». Разин — о настрое «Металлурга» на матч с «Сочи»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал волевую победу над «Сочи» (4:1) в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ.

«Часто такое бывает, когда последние две игры – СКА и „Локомотив“ – команды, на которые не надо настраивать и команда выкладывается по полной программе. Понятно, что после таких побед само по себе состояние такое получается, что «раз этих обыграли, то и эти сдадутся». Поэтому два периода были тяжёлыми. Я вратарей не хвалю и не ругаю, но сегодня действительно хочется отметить Сашку Смолина, потому что он, можно сказать, нас сегодня вытащил за волосы», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Металлург» в Москве сыграет со «Спартаком» 14 января. «Сочи» примет дома казанский «Ак Барс» 16 января.