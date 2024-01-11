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Кожевников оценил игру «Авангарда» в нынешнем сезоне

Кожевников оценил игру «Авангарда» в нынешнем сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об игре омского «Авангарда» в нынешнем сезоне.

«Сейчас „Авангард“ набрал. Генеральный менеджер Курьянов хорошо работает, набрали игроков, видна его работа. Есть два звена – нормально, они будут конкурировать. Первое звено – хорошее! У тренера тоже всё в порядке. Кравец – хороший тренер, он доказывает», — сказал Кожевников в интервью Betonmobile.

Омский клуб сыграл 48 матчей и набрал 67 очков. «Авангард» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Металлурга» на пять очков, однако имеет три матча в запасе.

Ранее Кожевников высказался об игре российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

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