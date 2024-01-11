«Дерби не бывает братским». Игрок ЦСКА — о поражении от московского «Динамо»

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков высказался о поражении от «Динамо» в столичном дерби и рассказал о драке с нападающим бело-голубых Андреем Никоновым.

«Дерби не бывает братским. Равно как и вообще любой матч. Братья есть только за пределами площадки. В матче же жёсткая заруба идёт всегда. Моя драка с Никоновым? Ранее в карьере уже дрался. Тут просто зацепились — слово за слово, решили подраться. Решение было обоюдным.

В конце матча мы забросили вторую шайбу, эпизод удачно сложился. Оставалась минута до конца основного времени, могли отыграться. Но в итоге пропустили. Все ждут от нас лучшей игры», — цитирует Долженкова «РИА Новости Спорт».

В следующем матче регулярного сезона-2023/2024 ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.