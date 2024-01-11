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Североамериканская журналистка рассказала об интересе клуба НХЛ к Кори Перри

Североамериканская журналистка рассказала об интересе клуба НХЛ к Кори Перри
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Североамериканская журналистка Эмили Каплан рассказала, что в Национальной хоккейной лиге есть интерес к форварду-ветерану Кори Перри, с которым ранее «Чикаго Блэкхоукс» расторг контракт после скандала.

«Что касается Кори Перри… Несколько команд рассматривают возможность подписания контракта с ветераном на вторую половину сезона. Не уверена, что это произойдёт, но интерес есть. Я знаю по крайней мере одну команду, которая проводит комплексную проверку на предмет наличия других инцидентов, помимо того, что произошло в Чикаго», — написала Каплан на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в связи с отчислением Перри «Чикаго» выпустил официальное заявление, где говорилось о том, что игрок вёл себя неприемлемо, нарушал условия контракта и внутреннюю политику «Блэкхоукс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды.

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