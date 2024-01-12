«Эдмонтон» повторил рекорд клуба, одержав девять побед подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Эта победа стала для команды девятой кряду. «Эдмонтон» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд. Ранее «нефтяникам» удавалось победить в девяти матчах подряд в сезоне-2000/01, а также в розыгрыше 2022/23.
«Эдмонтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков в 38 матчах. «Детройт» занимает 11-е место на Востоке. В активе команды 45 очков в 41 матче.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Монреалем» в гостях, а «Детройт» проведёт домашний матч с «Лос-Анджелесом».
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