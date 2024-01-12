Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» повторил рекорд клуба, одержав девять побед подряд

«Эдмонтон» повторил рекорд клуба, одержав девять побед подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Эта победа стала для команды девятой кряду. «Эдмонтон» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд. Ранее «нефтяникам» удавалось победить в девяти матчах подряд в сезоне-2000/01, а также в розыгрыше 2022/23.

«Эдмонтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков в 38 матчах. «Детройт» занимает 11-е место на Востоке. В активе команды 45 очков в 41 матче.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Монреалем» в гостях, а «Детройт» проведёт домашний матч с «Лос-Анджелесом».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Копп – 43:34     1:1 Макдэвид (Хайман) – 49:12     1:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Экхольм) – 54:00     2:2 Мяяття (Рэймонд, Ларкин) – 56:03     2:3 Нурс – 61:20    
Материалы по теме
Видео
Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одержать победу в матче с «Детройтом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android